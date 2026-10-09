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"Все закончится" и "Битва моторов": автомобили в центре внимания кинематографистов

"Все закончится" и "Битва моторов": автомобили в центре внимания кинематографистов

Сюжетный движок главных кинопремьер этой недели заводят автомобили. В хорроре «Все закончится» молодого режиссера Александра Уллома герои оказываются заперты в машине, движущейся по бесконечной мистической трассе.

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