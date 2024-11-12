На Украине заявили о тревожных сигналах из-за желания Байдена передать пакет помощи

Планы уходящего президента США Джо Байдена успеть передать Киеву весь пакет помощи до прихода Дональда Трампа является тревожным сигналом, заявил депутат Верховной рады Украины Роман Костенко в эфире «Радио НВ».
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