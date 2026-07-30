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Фигурное катание войдет в число базовых видов спорта для Москвы с 2027 года

Москва войдет в семерку регионов России, где фигурное катание официально станет базовой спортивной дисциплиной с 2027 года.

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