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Царьград

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Атомный ледокол "Якутия" отправился в Мурманск для работы на Севморпути

Атомный ледокол "Якутия" отправился в Мурманск для работы на Севморпути

Атомный ледокол "Якутия" покинул Санкт-Петербург и отправился в Мурманск. Пройдя через Балтийское и Баренцево моря, он приступит к работе на Северном морском пути в апреле.

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