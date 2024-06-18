Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Брехняяяя. Ничего они не заерзали. Всё у них нормально будет. А народу косточку кинут, народ и доволен, скандирует.Если Белоусов это...
  • Леонид
    Где там у нас пехотинец? Пусть скажет веское слово. Или тут он решает промолчать?"Вы кто такие нав...

Итог двухдневных посиделок в Швейцарии - договорились дальше договариваться

Итог двухдневных посиделок в Швейцарии - договорились дальше договариваться

Lucy Dickerson. Ну штааа.Окончен бал, погасли свечи, коммюнике (для непосвящённых - ни к чему не обязывающая, чисто информативная бумажка, уведомляющая широкую публику о содержании разговоров на саммите, никакой легальной силы не имеющая) подписано (правда, далеко не всеми, а кое-кто из тех, кто всё-таки подписали, потом свои подписи отозвали - наверное, мелкий шрифт прочитали, остолбенели и передумали), можно расходиться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх