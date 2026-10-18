Национальный банк Украины (НБУ) и Международная финансовая корпорация (МФК), входящая в Группу Всемирного банка, продолжат совместную работу над развитием цифровых финансовых услуг.
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