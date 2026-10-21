Разумеется, каждый способен плести интриги и затевать коварные планы, но астрологи определили одну очень занимательную вещь.
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Фигня полная.,я водолей и таких качеств у меня нет и не было. Знаю Близнецов, Рыб, тоже мимо. И кто это все придумывает.