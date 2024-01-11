Двое детей пострадали от схода наледи в Петербурге во время оттепели 10 января

Всего из-за непогоды травмы получили как минимум десять человек. Небольшое похолодание 10 января, последовавшее за резким потеплением на первой рабочей неделе, обернулось многочисленными травмами для жителей Северной столицы.
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