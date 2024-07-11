Американские ракеты возвращаются в Европу. Комментарий Георгия Бовта

Политолог считает, что наступают времена, которые в плане противостояния двух ядерных держав могут быть гораздо более опасными, чем времена, когда СССР правил Юрий Андропов, а США — Рональд РейганНа полях саммита НАТО в Вашингтоне США и Германия объявили о планах разместить начиная с 2026 года на территории ФРГ дальнобойное оружие, в том числе гиперзвуковое.