На Крымском мосту закрыли движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановлено, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
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