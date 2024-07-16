Трудовых мигрантов будут учить не свистеть женщинам и не называть россиян «братьями»

АндрейБорков Шайтанама!!! До хрена чему ты этих мастурбеков научишь? Есть все основания полагать, при чем на горьком опыте очень многих россиян, что хрена лысого эти человекообразные чему то смогут научиться! И зачем их чему то учить? Не проще ли просто не пускать свежее пополнение в Россию, а имеемых проредить этак процентов на 80 и на хер с пляжа, в их родные кишлаки.

александр селезнев Я тоже не понял намек автора этой статейки. Мигросов выпнуть всех из России. А если и кто то из них нужен, то только с высокой и подтвержденной квалификацией. Более того: если работодатель, который притащил мигроса на работу не уследит за ним и если его так называемый ценный специалист хоть маленький косяк допустит - мигросу хорошенько по тыкве и выпнуть, а работодателя стереть в порошок как именно работодателя- все конфисковать и вместе с мигросом на его родину. Думаю, что так будет справедливо.