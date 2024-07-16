Театр абсурда
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Театр абсурда

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Трудовых мигрантов будут учить не свистеть женщинам и не называть россиян «братьями»

Трудовых мигрантов будут учить не свистеть женщинам и не называть россиян «братьями»

Avia.pro Ну что, дорогие мои, настало время открыть новую главу в истории нашего великого Отечества.

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Комментарии
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АндрейБорков
Шайтанама!!! До хрена чему ты этих мастурбеков научишь? Есть все основания полагать, при чем на горьком опыте очень многих россиян, что хрена лысого эти человекообразные чему то смогут научиться! И зачем их чему то учить? Не проще ли просто не пускать свежее пополнение в Россию, а имеемых проредить этак процентов на 80 и на хер с пляжа, в их родные кишлаки.
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12 час.
александр селезнев
Я тоже не понял намек автора этой статейки. Мигросов выпнуть всех из России. А если и кто то из них нужен, то только с высокой и подтвержденной квалификацией. Более того: если работодатель, который притащил мигроса на работу не уследит за ним и если его так называемый ценный специалист хоть маленький косяк допустит - мигросу хорошенько по тыкве и выпнуть, а работодателя стереть в порошок как именно работодателя- все конфисковать и вместе с мигросом на его родину. Думаю, что так будет справедливо.
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12 час.
Юрий Кувалдин
Статья какой-то бред. Вначале понатащили этих мигрантов, теперь будут обучать их правилам хорошего тона. А оно это нужно!К едреней матери всё это сволочье обратно в кишлак и там пусть обучаются всему, что хотят. Правильно сказал А.Клишас:-&quot; Они приехали жить здесь вместо нас&quot;!
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12 час.

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