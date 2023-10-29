Это Delica из будущего? Представлен Mitsubishi D:X

Mitsubishi D:X привлекает взгляды своим современным и авангардным внешним видом. Автомобиль оснащен приподнятой подвеской, полным приводом и вездеходными шинами, что позволяет ему справляться с разными дорожными условиями.
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