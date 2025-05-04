Такого позора Британия не знала почти 90 лет: Захарова о нацистах на параде в Лондоне

МИД России прокомментировал приглашение ВСУ на парад в Лондоне. "Такого не было почти 90 лет, со времени знаменитого Марша по Кейбл-Стрит - позорной страницы английской истории", - отметила Мария Захарова.
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