Rutube и «VK Видео» столкнулись с проблемами при переносе контента с YouTube

Причем речь в данном случае идет не о какой-то дискриминации в отношении российских площадок. YouTube просто не хочет, чтобы его контент кто-то массово скачивалАмериканский видеохостинг YouTube блокирует попытки российских видеоплатформ перенести контент, пишет «Коммерсант».
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