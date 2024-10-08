Rutube и «VK Видео» столкнулись с проблемами при переносе контента с YouTube

Причем речь в данном случае идет не о какой-то дискриминации в отношении российских площадок. YouTube просто не хочет, чтобы его контент кто-то массово скачивалАмериканский видеохостинг YouTube блокирует попытки российских видеоплатформ перенести контент, пишет «Коммерсант».