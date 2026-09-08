Помощник Путина раскрыл детали телефонного разговора с Трампом

8 сентября Владимир Путин обсудил с Дональдом Трампом по телефону «русскую угрозу» и спекуляции Европы.
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