Эрдоган призвал Москву и Тегеран защитить Сирию от Израиля

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал правительства Российской Федерации и Исламской Республики Иран оказать поддержку сирийской стороне, не допустив очередного витка эскалации в противостоянии с Тель-Авивом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии