Из Lies of P официально удалили защиту Denuvo: все будущие обновления и DLC будут дос...

Из Lies of P официально удалили защиту Denuvo: все будущие обновления и DLC будут доступны в сети в день релизаНедавно с игрой Lies of P произошли интересные вещи: судя по всему, разработчики случайно опубликовали незащищенный EXE-файл предназначенный для внутренней отладки, а затем и вовсе выпустили еще одно обновление без защиты Denuvo уже на обычном… источник.