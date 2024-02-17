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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Из Lies of P официально удалили защиту Denuvo: все будущие обновления и DLC будут дос...

Из Lies of P официально удалили защиту Denuvo: все будущие обновления и DLC будут дос...

Из Lies of P официально удалили защиту Denuvo: все будущие обновления и DLC будут доступны в сети в день релизаНедавно с игрой Lies of P произошли интересные вещи: судя по всему, разработчики случайно опубликовали незащищенный EXE-файл предназначенный для внутренней отладки, а затем и вовсе выпустили еще одно обновление без защиты Denuvo уже на обычном… источник.

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