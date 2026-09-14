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Контрафронт

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Украина: три человека погибли и семь получили ранения в результате российских авиаударов по...

Украина: три человека погибли и семь получили ранения в результате российских авиаударов по складским объектам сельскохозяйственного предприятия в Прилуках Черниговской области в утренние часы; продолжалась экстренная операция.

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