Куликов против «Колорадо»: 10-е очко в сезоне, 3 броска, 2 хита и «+3» за 20:44

Дмитрий Куликов набрал 10-е очко в сезоне в матче против «Колорадо». Защитник «Анахайма» выступил одним из ассистентов Мэйсона Мактавиша при победной шайбе в ворота «Эвеланш» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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