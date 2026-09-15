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Политнавигатор

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В украинских эфирах уже обсуждают, кто будет подписывать мир вместо «внезапно заболевшего» Зеленского

В украинских эфирах уже обсуждают, кто будет подписывать мир вместо «внезапно заболевшего» Зеленского

Спикер Верховной рады вполне может подписать от имени Украины соглашение о мире с Россией. Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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