В украинских эфирах уже обсуждают, кто будет подписывать мир вместо «внезапно заболевшего» Зеленского

Спикер Верховной рады вполне может подписать от имени Украины соглашение о мире с Россией. Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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