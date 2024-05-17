Какой сегодня праздник: 17 мая – День рождения интернета

День рождения интернета отмечается 17 мая. В этот день, в 1991 году, был установлен официальный стандарт для веб-страниц – всемирная паутина (WWW, World Wide Web), разработанный Тимом Бернерсом-Ли при участии Роберта Кайо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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