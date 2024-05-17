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  • Геннадий Свешников
    Какой он молодец,эти ребята за себя постоят,чтобы скорей загнать тебя туда клоуна,откуда ты их выпустил-не западло👎😱Зеленский подписа...
  • Eduard
    Зато режим"Престарелого мудака Байдена" отправляет миллиарды налогоплательщиков СЩА некоей стране третьего мира Украи...Трамп высказал оп...
  • Eduard
    Да уважаемого Трампа ссамых прошлых выборов преследуют.Ещё это называют "охота на ведьм",чтоюв моде у америкашек!Трамп высказал оп...

Какой сегодня праздник: 17 мая – День рождения интернета

Какой сегодня праздник: 17 мая – День рождения интернета

День рождения интернета отмечается 17 мая. В этот день, в 1991 году, был установлен официальный стандарт для веб-страниц – всемирная паутина (WWW, World Wide Web), разработанный Тимом Бернерсом-Ли при участии Роберта Кайо.

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