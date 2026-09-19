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Нижегородская правда

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Эксперт Виктор Полянский: «Выборы проходят размеренно и в рамках закона»

Эксперт Виктор Полянский: «Выборы проходят размеренно и в рамках закона»

19 сентября 2026 года за первую половину дня мобильные группы Общественного штаба по наблюдению за выборами на территории региона посетили более 250 избирательных участков в Нижнем Новгороде, Дзержинске, городе Бор, в Павловском и Городецком муниципальных округах.

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