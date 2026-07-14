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Регионы России

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Nintendo рассматривает выпуск Switch 2 с OLED-дисплеем

Nintendo рассматривает выпуск Switch 2 с OLED-дисплеем

Компания Nintendo начала внутреннее обсуждение и оценку целесообразности выпуска обновлённой версии консоли Nintendo Switch 2 с OLED-экраном, сообщает южнокорейское издание ZDNet Korea со ссылкой на VideoCardz.

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