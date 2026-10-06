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Нижегородское Заксобрание сформировало руководящий состав: комитеты готовы к работе

Нижегородское Заксобрание сформировало руководящий состав: комитеты готовы к работе

В региональном парламенте прошло заседание, в ходе которого депутаты приняли постановления о вопросах ведения комитетов Заксобрания, составах комитетов и избрали их руководителей.

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