Камартдинов поздравил участника СВО из Буинска со свадьбой

В Буинске состоялось бракосочетание мобилизованного бойца Андрея и его избранницы Алины. На церемонии присутствовал глава Буинского муниципального района Ранис Камартдинов, который поздравил пару с созданием новой семьи.
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