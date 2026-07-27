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Газета.ру

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EPSL: рукава Млечного Пути могли способствовать формированию континентов Земли

EPSL: рукава Млечного Пути могли способствовать формированию континентов Земли

Геолог Крис Кирклэнд из Университета Кертина и его коллеги выдвинули гипотезу о том, что рост первых континентов Земли был отчасти обусловлен прохождением Солнечной системы через спиральные рукава Млечного Пути.

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