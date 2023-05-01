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Стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы составила 9,6 млн рублей

Стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы составила 9,6 млн рублей

Стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы составила менее 10 млн рублей. Столько стоит студия бизнес-класса в Красносельском районе площадью 20,9 квадратных метра без отделки, передают «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Бон Тон».

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