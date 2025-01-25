Кремль может рассмотреть блогера Фридмана в качестве интервьюера Путина

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль может рассмотреть блогера Лекса Фридмана в качестве интервьюера главы РФ Владимира Путина, но точных договоренностей с ним нет.
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