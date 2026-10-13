Пчелиное жало оказалось крошечным насосом, который работает без самой пчелы

У медоносной пчелы есть оружие, способное продолжать работу уже после того, как насекомое улетело. Австралийские исследователи выяснили, что оставленное в теле жертвы жало не просто удерживается в коже: его внутренний механизм некоторое время самостоятельно продвигает его глубже и впрыскивает яд.