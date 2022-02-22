Заседание СБ ООН по Украине запланировано на раннее утро 22 февраля

Совет безопасности ООН намерен провести экстренное заседание. Темой обсуждения станет указ президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик, сообщил источник в постоянном представительстве РФ при организации.
Совет безопасности ООН намерен провести экстренное заседание. Темой обсуждения станет указ президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик, сообщил источник в постоянном представительстве РФ при организации.
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