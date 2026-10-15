РЕН ТВ В Черепановском районе Новосибирской области бык напал на сотрудника мясокомбината. Об этом 15 октября сообщил источник РЕН ТВ.
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