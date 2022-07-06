Руководство Уимблдона отрицает, что Шарапову не позвали на торжество из-за гражданства

Руководство Уимблдонского турнира отрицает слухи о том, что бывшая первая ракетка мира, победительница Уимблдона 2004 года Мария Шарапова не была приглашена на празднование столетия центрального корта из-за того, что является гражданкой России.
Руководство Уимблдонского турнира отрицает слухи о том, что бывшая первая ракетка мира, победительница Уимблдона 2004 года Мария Шарапова не была приглашена на празднование столетия центрального корта из-за того, что является гражданкой России.
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