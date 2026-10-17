Пять коммун, раскинувшихся разноцветными мазками по маленьким бухтам Лигурийского побережья, по праву считаются главным сокровищем этого края Италии.
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