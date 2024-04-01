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Петербургский дневник

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МИД России отправит Украине ноту по теракту в «Крокус Сити Холле» позже

МИД России отправит Украине ноту по теракту в «Крокус Сити Холле» позже

Сначала должна завершиться работа правоохранителей Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в ноте, направленной Россией в адрес Украины, есть претензии по ряду международных конвенций о борьбе с бомбовым террором и финансированием терроризма, однако нет требований по теракту в «Крокус Cити Холле».

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