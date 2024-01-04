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NI: ВС РФ стремятся разгромить ВСУ серией локальных наступлений

NI: ВС РФ стремятся разгромить ВСУ серией локальных наступлений

Американский консервативный журнал The National Interest опубликовал статью, в которой говорится, что Российская Федерация намерена разгромить Украину, придерживаясь стратегии использования превосходства в силе во время серии локальных наступлений.

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