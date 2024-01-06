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Спички - не игрушка

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Бастрыкин взялся за дело о призывах мигрантов резать всех старше 7 лет

Бастрыкин взялся за дело о призывах мигрантов резать всех старше 7 лет

# Чернильница Народный сход в Ростовской области сделал свое дело, о проблеме услышали там где надо! Друзья, буквально вчера мы с вами довольно подробно разбирали случай буквально поразивший той лёгкостью, с которой некоторые люди могут взять в руки ор{у}жие и пойти по поселку с призывами рез{а}ть всех старше семи лет.

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