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Президента Перу Диану Болуарте обвиняют в коррупции из-за ее коллекции часов Rolex

Президента Перу Диану Болуарте обвиняют в коррупции из-за ее коллекции часов Rolex

Предполагается, что лидер страны владеет драгоценностями на сумму более чем полмиллиона долларов. фото: EDITORES FOTO > ALONSO CHERO29 марта полиция протаранила входную дверь в резиденции Дианы Болуарте в Лиме, чтобы найти коллекцию часов Rolex и роскошных ювелирных украшений, которыми, как предполагается, владеет президент.

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