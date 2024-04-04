Президента Перу Диану Болуарте обвиняют в коррупции из-за ее коллекции часов Rolex

Предполагается, что лидер страны владеет драгоценностями на сумму более чем полмиллиона долларов. фото: EDITORES FOTO > ALONSO CHERO29 марта полиция протаранила входную дверь в резиденции Дианы Болуарте в Лиме, чтобы найти коллекцию часов Rolex и роскошных ювелирных украшений, которыми, как предполагается, владеет президент.