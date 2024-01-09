«Никогда еще не было так опасно»: продвижение у Марьинки и Работино, война дронов, мороз

Потери украинской армии - более 250 убитыми и ранеными, уничтожены два танка. Также тг-к Операция Z: Военкоры Русской Весны приводит информацию ресурсов противника, согласно данным которых российские части продвинулись вперед под Работино и Марьинкой, подошли к восточному краю Георгиевки – это 6 километров от Донецка.