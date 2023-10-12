В СЗАО прошёл смотр готовности коммунальных служб к зиме

В рамках подготовки к зиме в округе сформированы 234 бригады для очистки скатных кровель. — Все бригады укомплектованы лопатами, спецодеждой, касками, средствами связи, страховочными поясами и стационарными ограждениями.
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