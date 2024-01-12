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Достигла дна: Меган Маркл бойкотируют даже ее бывшие коллеги

Достигла дна: Меган Маркл бойкотируют даже ее бывшие коллеги

Принц с герцогиней опустились ниже опозорившегося принца Эндрю. Начало нового года разочаровало Меган Маркл LEGION-MEDIAКак утверждают инсайдеры, близко знакомые с Меган Маркл, оставив в прошлом минувший 2023 год, ознаменовавшийся для нее рядом неудач и унижений, герцогиня надеялась, что хотя бы 2024-й станет для нее более удачным.

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