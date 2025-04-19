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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рома» не проигрывает 17 матчей в Серии А – 12 побед и 5 ничьих с декабря. Дальше – «Интер»

«Рома» не проигрывает 17 матчей в Серии А – 12 побед и 5 ничьих с декабря. Дальше – «Интер»

Римляне обыграли «Верону» (1:0) в 33-м туре Серии А.  Серия без поражений «Ромы» в чемпионате насчитывает уже 17 матчей.

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