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Макдона об О′Райлли в «Нэшвилле»: «Его послужной список говорит сам за себя. Я слышал о нем только хорошее»

«Его послужной список, его резюме говорят сами за себя. Я слышал о нем только хорошее. Я с нетерпением жду возможности познакомиться с ним и его семьей и, что более важно, взять все, что мы наработали за нашу карьеру, и применить это на льду, чтобы помочь этой группе продвинуться как можно дальше», – сказал защитник «Нэшвилла».

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