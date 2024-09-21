В списке, навязывающих нетрадиционные ценности стран, нет ни одной африканской

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил перечень государств, "навязывающих деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям".
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