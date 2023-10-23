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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Squadron 42 от авторов Star Citizen близка к релизу? Разработчики заняты оптимизацией и...

Squadron 42 от авторов Star Citizen близка к релизу? Разработчики заняты оптимизацией и...

Squadron 42 от авторов Star Citizen близка к релизу? Разработчики заняты оптимизацией игрыРазработчики Squadron42 и Star Citizen из Cloud Imperium Games опубликовали продолжительное видео с первыми за долгое время новостями о своем однопользовательском проекте.

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