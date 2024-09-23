"Надёжный тыл" Павла Дурова

Работая в сфере юриспруденции уже много лет, очень часто сталкивался с тем, когда в богатых, обеспеченных семьях, при даже малейшем запахе проблем у "главы семейства", на протяжении многих лет исправно обеспечивающего и детей и жену, и зачастую, ее детей от предыдущих мужчин, его либо предают, либо шантажируют или ставят ультиматумы.