Работая в сфере юриспруденции уже много лет, очень часто сталкивался с тем, когда в богатых, обеспеченных семьях, при даже малейшем запахе проблем у "главы семейства", на протяжении многих лет исправно обеспечивающего и детей и жену, и зачастую, ее детей от предыдущих мужчин, его либо предают, либо шантажируют или ставят ультиматумы.
"Надёжный тыл" Павла Дурова
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В
Воробей
Сочетание фактического матриархата и всяческой дискриминационной поддержки со стороны государства - гремучая смесь для института семьи.
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16 час.
Майя Maja
Ну к чему это все? Только дурак не понимает , что через Болгар хотят достать Дурова и "распилить" Телеграмм - детище гения. Никакой больше причины нет. Дети и гражданская жена только зацепка для раздела. Чтобы он погряз в судебных процессах, выдохнулся. Вы что, все слепые?!
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8 час.
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