ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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"Надёжный тыл" Павла Дурова

"Надёжный тыл" Павла Дурова

    Работая в сфере юриспруденции уже много лет, очень часто сталкивался с тем, когда в богатых, обеспеченных семьях, при даже малейшем запахе проблем у "главы семейства", на протяжении многих лет исправно обеспечивающего и детей и жену, и зачастую, ее детей от предыдущих мужчин, его либо предают, либо шантажируют или ставят ультиматумы.

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Комментарии
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В
Воробей
Сочетание фактического матриархата и всяческой дискриминационной поддержки со стороны государства - гремучая смесь для института семьи.
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16 час.
Майя Maja
Ну к чему это все?  Только дурак не понимает , что через Болгар хотят достать Дурова и &quot;распилить&quot; Телеграмм - детище гения.  Никакой больше причины нет. Дети и гражданская жена только зацепка для раздела.  Чтобы он погряз в судебных процессах, выдохнулся. Вы что, все слепые?!
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8 час.

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