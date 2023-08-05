Фейков нет. Только достоверные новости

7 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Рейнбах
    А эту малолетку Каролину выселить  вместе с родителями и забрать квартиру! И таких беженцев надо брать на особый учет!Ужасные москали в...
  • Светлана Рейнбах
    Мало того что вся в бандеровских знаках, а полиция даже не проверила её рюкзак который демонстративно поставила, т. е...Ужасные москали в...
  • тимур чагалидзе
    Почему эту хрюшку не выкинули из электрички???!!!Ужасные москали в...

Ужасные москали в московской электричке поиздевались над украинкой полным игнором

Ужасные москали в московской электричке поиздевались над украинкой полным игнором

Знакомьтесь, Каролина Бублик, 15 лет Беженка из Харьковской области. Живет с мамой и папой, получили жилищный сертификат, на который купили квартиру в Крыму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
тимур чагалидзе
Почему эту хрюшку не выкинули из электрички???!!!
Ответить
1 час.
Светлана Рейнбах
Мало того что вся в бандеровских знаках, а полиция даже не проверила её рюкзак который демонстративно поставила, т. е с вызывом , а вдруг там взрывчатка что за ПОЛИЦИЯ!
Ответить
1 час.
Светлана Рейнбах
А эту малолетку Каролину выселить  вместе с родителями и забрать квартиру! И таких беженцев надо брать на особый учет!
Ответить
54 мин.

Картина дня

наверх