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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стали известны соперники медийных команд в Кубке России. 2Drots сыграют со «Строгино», «Амкал» – с «Коломной» 

Первый раунд Фонбет Кубка России «Броуки» – «Квант» 2Drots – «Строгино» «Амкал» – «Коломна»  Матчи первого раунда Кубка России пройдут с 30 июля по 1 августа.

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