Кино: Воровала одежду в магазине, меняла звёздных ухажёров как перчатки, а замуж не вышла: Как переживала личные катастрофы икона стиля поколения X Вайнона Райдер

Знаменитую голливудскую актрису Вайнону Райдер именуют иконой стиля поколения X. Она определила кинематограф 1990-х, воплощая в себе как романтическую капризность, так и идеалистическую неудовлетворённость, с которыми мало кто из актёров мог сравниться.