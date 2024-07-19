Кино: Воровала одежду в магазине, меняла звёздных ухажёров как перчатки, а замуж не вышла: Как переживала личные катастрофы икона стиля поколения X Вайнона Райдер

Знаменитую голливудскую актрису Вайнону Райдер именуют иконой стиля поколения X. Она определила кинематограф 1990-х, воплощая в себе как романтическую капризность, так и идеалистическую неудовлетворённость, с которыми мало кто из актёров мог сравниться.
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