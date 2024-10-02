«Хезболла» впервые с начала операции Израиля в Ливане вступилf в бой с ЦАХАЛ

Ливанское шиитское движение «Хезболла» впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с пехотой израильской армии (ЦАХАЛ) у населенного пункта Одайсе на юге страны.
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