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Россия готовит массированный удар по энергетике Украины

Россия готовит массированный удар по энергетике Украины

ТАСС Тыл украинской армии 30 августа вновь оказался под мощнейшим ударом. Затронуты сразу несколько регионов.

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